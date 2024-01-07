مجند حوثي يشنق نفسه بعد دورة طائفية للمليشيا بمحافظة عمران

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم فتى انضم إلى مليشيا الحوثي مؤخرا على الانتحار بشنق نفسه بعد دورة طائفية في محافظة عمران شمالي اليمن.



وقالت مصادر محلية في محافظة عمران لـ"يمن شباب نت"، إن الطفل جازم محمد محمد عبدالله القهالي ١٧ عاماً قام أمس السبت بشنق نفسه بربط حبل حول رقبته داخل إحدى الغرف بمنزلهم الكائن بقرية بيت العقاري في مديرية عيال سريح.



وبحسب المصادر،" تفاجأ اقارب الطفل المنتحر بوجود أبنهم مشنوقاً داخل الغرفة دون معرفة الأسباب التي دفعته لارتكاب تلك الجريمة".



وأكدت أن الطفل عاد يوم الجمعة الماضية من دورة ثقافية اقامتها المليشيات لعدد من الأطفال والشباب استمرت لما يقارب ٤٠ يوماً دون معرفة اقاربهم ان مكان ومحتوى تلك الدورة.



ولاحظ اقارب وجيران الشاب جازم تغير في سلوكه وهيئته الجسدية وتعامله معهم ليتفاجؤوا بمقتله شنقاً بعد يومين من عودته من تلك الدورة، وفق المصادر.



الجدير ذكره أن حالات الانتحار والقتل بين الاطفال في محافظة عمران ازدادت بشكل ملحوظ حيث تم تسجيل خمس حالات انتحار وقتل لأربعه أطفال وفتاة خلال شهر فقط في مؤشر خطير لانتشار تلك الظاهرة.



ويرى مراقبون أن أبرز أسباب الظاهرة هي الدورات الثقافية التي تقيمها مليشيات الحوثي بالإضافة إلى زيادة انتشار تعاطي الحبوب والمخدرات والشبو بين فئة الاطفال والشباب في استهداف ممنهج للسيطرة على تلك الفئات المجتمعية واستخدامهم وقوداً لحرب المليشيات التي تشنها على اليمنيين منذ الانقلاب نهاية العام ٢٠١٤م.

