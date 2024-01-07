مقتل 60 قيادياً وعنصراً حوثياً خلال ديسمبر "الماضي" في ظروف غامضة

المنامة - ياسر ابراهيم - شيعت مليشيا الحوثي الإرهابية خلال الشهر الأخير من العام المنصرم 2023 ستين قيادياً وعنصراً في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها.



وحسب مركز العاصمة الحقوقي، فإن عمليات التشييع تمت للقيادات والعناصر الحوثية في شهر ديسمبر الماضي، في حين لم تعلن المليشيا ظروف مقتلهم.



هذه الإحصائية تستند إلى ما تم الإعلان عنه في وسائل إعلام الجماعة، في حين أحاطت المليشيا تلك الوقائع بتكتم شديد عن ملابساتها ولم تشر إلى الجبهات التي قتلوا فيها برصاص القوات الحكومية.



وترجح المصادر أن بعض من شيعتهم المليشيا أو أعلنت مقتلهم فقد قتلوا في تصفيات بينية نتيجة الخلافات التي تعصف بين قيادات المليشيا والتي زادت في الآونة الأخيرة نظراً لتباين الرؤى حول عديد ملفات ومنها ملف المفاوضات السياسية والتصعيد العسكري في البحر الأحمر.