إصابة شاب عشريني بانفجار لغم حوثي جنوبي الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب شاب في العشرينيات من عمره، بجروح بليغة جراء انفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة (غربي اليمن).



وقال راصدون محليون، إن شاباً يبلغ من العمر 25 عاماً، بترت ساقه وأصيب بشظايا في رأسه وذراعيه بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي في محيط بئر الزعفران شمال مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة، أمس الأحد.



وأضافوا أن اللغم أدى أيضاً إلى نفوق الجمل الذي كان يمتطيه الضحية.



وتعد محافظة الحديدة من أكثر المحافظات اليمنية، تضرراً من الألغام الحوثية التي تسببت بمقتل وإصابة مئات المدنيين خلال سنوات الحرب.

