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عدن - ياسمين التهامي - فاكهة ربانية مدهشة تعالج 5 أمراض خطيرة وتحميك من مرض فتاك لا يرحم؟؟

يعتبر التفاح من أشهى أنواع الفاكهة وأكثرها استهلاكاً في العالم، ويحتوي على عناصر غذائية مهمة جداً للصحة، كما يتم تناولها نيئة أو كعصير أو من خلال إضافتها إلى بعض الأطعمة.

ومن فوائد التفاح:– يساعد على تقليل عدد الخلايا العصبية المتضررة بسبب الإجهاد التأكسدي.

– يساعد على خفض خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

– يعزز من كفاءة عمل الدماغ.

– خفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

– يعمل على حماية الأوعية الدموية وتعزيز صحتها.

– يعمل على الحفاظ على صحة القلب ومستوى ضغط الدم الطبيعي.

– الحماية من مرض السكري.

– المساعدة على فقدان الوزن.

– الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وحماية الأمعاء.

– تعزيز المناعة والحماية من الأمراض والالتهابات.

– الحفاظ على صحة العظام، والوقاية من هشاشة أو ترقق العظم.

– مقوي للثة و‌الأسنان.

– يفيد الحوامل والأجنّة.

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