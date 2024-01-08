اليمن.. اختلاس 331 مليون ريال من مكتب إيرادي خاضع للحوثيين في إب

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت مصادر مطلعة، عن اختلاس عناصر حوثية مبلغ 331 مليون ريال من مكتب الضرائب بمحافظة إب (وسط اليمن) الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.



وقالت المصادر إن عمليات الجرد الختامية للعام المالي الفائت 2023م أثبتت اختلاس عناصر حوثية في مكتب ضرائب إب 331 مليون ريال، وسط تكتم شديد من المليشيا.



وأضافت المصادر أن المتهمين في الحادثة على صلة بقيادات حوثية نافذة ومن بينهم أحد مدراء المكتب.



وأعادت الحادثة إلى الأذهان حادثة سرقة خزينة جامعة إب منتصف 2016م، حيث اتهمت قيادات حوثية بسرقة نحو 210 مليون ريال، قبل أن يجري تمييع القضية التي شكلت رأي عام آنذاك.



يُشار إلى أن مليشيا الحوثي تُحصّل وبصورة يومية عشرات الملايين من الضرائب في محافظة إب، ويتم توريدها إلى صنعاء فيما لم تنعكس تلك الأموال على مشاريع التنمية في المحافظة.



وتشهد مكاتب ومؤسسات محافظة إب وخاصة الإيرادية منها لعمليات فساد مالي منظم وتقاسم للإيرادات بين قيادات نافذة داخل المليشيا وتوريد ما تبقى منها إلى صنعاء.

