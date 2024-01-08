الشاطري ينال الماجستير بامتياز

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يزيد بن سلمان - شبوة - نال الباحث سامح شهاب الشاطري اليوم درجة الماجستير بامتياز من كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة عدن عن رسالته الموسومة ب "القيادة الالكترونيه واثرها في تحسين جودة الخدمة ". وفي المناقشة العلنية التي ترأسها د. محمد بن همام، وعضوية المشرف العلمي على الرسالة د. ياسر باسردة، وكذا د. سالم الضريبي عضو مناقشا دافع الشاطري عن رسالته التي اظهر من خلاله قدرات تنم عن باحث قدير سيشار إليه بالبنان في المجال العلمي والإداري. وتناولت الرسالة الفوائد التي يمكن ان تجنيها مصلحه الجمارك في حال تبنت مبدأ القيادة الالكترونيه في تسيير اعمالها. حضر المناقشة رئيس مصلحه الجمارك عبدالحكيم القباطي، ومدير المراجعه والمخاطر في المصلحه الاستاذ حامد الشاطري، ومدير جمرك المنطقه الحرة محسن قحطان، ومدير القيمه في المصلحه محمد قراضه، وسكرتير مجلس الوزراء د. شهاب الشاطري، ولفيف من زملاء وأصدقاء الباحث.

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