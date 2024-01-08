شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. صدور قرارات تعيين جديدة "الأسماء والمناصب" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر محافظ محافظة لحج قائد اللواء 17 مشاه اللواء الركن / احمد عبدالله تركي اليوم الاثنين 8 يناير،، قرارات تكليف جديدة للعام 2024 م ، حيث قضت المادة الاولى من القرارات بتكليف كلاً : 1- الاخ م / هود محمد صالح بغازي – مديراً عاماً لمديرية تبن . 2- الاخ / محضار علوي بن عوض بن حسين – مديراً عاماً لمديرية يهر – يافع . 3- الاخ /عبدالعزيز علي صالح علي – مديراً عاماً لمديرية حالمين . 4- الاخ / عفيف نعمان سعيد عبدالله الجعفري – مديراً عاماً لمديرية طورالباحة . 5- الاخ/ عبدالرب علي ثابت الجعفري – مديراً عاماً لمكتب الصناعة والتجارة . 6- الاخ / طلال عبدالجليل ردمان – مديراً للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي. 7 – الاخ / باسل فيصل سعد علوي – مديراً عاماً لمكتب الثقافة . 8 – الاخت/ أنسام محمد عبدالقادر عبدالله الفقية – نائباً لمدير عام مكتب الاعلام بالمحافظة. كما أصدر محافظ لحج قرارين لتفعيل عمل الغرفة الصناعية والتجارية بالمحافظة للقيام بدرورها بعد حالات من الجمود ، وبناءً على اجتماع المحافظ مع رجال المال والاعمال بخصوص تكليف رئيساً للغرفة الصناعية والتجارية – ومديراً للغرفة التجارية…. قرر….. تكليف كلاً من : الاخ/ امين عبد ربه منصر طالب – رئيساً للغرفة الصناعية والتجارية حتى انتخاب رئيساً للغرفة وفق قانون ولوائح المتبعة لذلك . تكليف الاخ/ سامح صلاح سالم احمد العزيبي – مديراً للغرفة التجارية . # كما اصدر محافظ لحج اللواء احمد عبدالله تركي ضمن حزمة القرارات بتكليف مستشارين للمحافظ . حيث قضت المادة الاولى منه بتكليف الاخ/ محسن محمد جعفر السقاف – مستشاراً للمحافظ . تكليف الاخ/ فيدل محمد عثمان الفقية – مستشاراً للمحافظ لقطاع المياه. فيما قضت المادة الثانية من القرارات بالغاء اي تكليف او تعيين سابق . وقضت المادة الاخيرة من حزمة القرارات بالعمل به من تاريخ صدورة وعلى جميع الجهات العمل بموجبه .

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