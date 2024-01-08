اليمن.. الأرصاد يحذر من أجواء شديدة البرودة على المرتفعات الجبلية 

المنامة - ياسر ابراهيم - حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر من أجواء شديدة البرودة وتكون الصقيع على عدد من المحافظات، مع استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة المصاحبة لامتداد المرتفع الجوي على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والصحاري.

وتوقع المركز أجواء شديدة البرودة على محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والضالع)، مع احتمال تكون الصقيع على أجزاء منها، وكذا أجواء باردة على مرتفعات محافظات (حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، لحج وأبين) وهضاب وصحاري (الجوف، مأرب، شبوة، حضرموت والمهرة).

وتنبأ المركز باستمرار نشاط الرياح حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والغربية ومدخل باب المندب لتتراوح سرعتها بين (17-27) عقدة.

وحذر مركز الأرصاد المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى في المناطق الجبلية والهضاب الداخلية والصحاري من تأثير الأجواء الباردة وحث على اتخاذ ما يلزم من تدفئة للمنازل بالطرق الآمنة وارتداء الملابس الشتوية المناسبة.

ونصح المركز، المزارعين في المناطق المتوقع حدوث الصقيع عليها بحماية مزروعاتهم، وطالب مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والغربية ومدخل باب المندب بتوخي الحذر من الموج المرتفع والبحر المضطرب.