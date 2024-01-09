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عدن - ياسمين التهامي - خليجي قتل زوجته بطريقة وحشية وما فعله بالجثة أمر صادم لا يصدقه العقل؟؟

كشف المحامي الكويتي الدكتور جراح القحيصان عن جريمة قتل بشعة هزت الكويت.

حيث أقدم رجل على قتل زوجته الحامل بوحشية باستخدام الساطور والسكين، قاطعًا جثتها إلى أشلاء.القحيصان أكد أن الضحية كانت في شهرها السادس من الحمل، مما يزيد من بشاعة الجريمة.

محامي الضحية أفاد في فيديو متداول عبر منصة “إكس” أن الجاني قام بإخفاء أجزاء الجثة في أكياس الزبالة، ورميها في صناديق القمامة المنتشرة في مناطق مختلفة.

تم اكتشاف الجريمة عبر تحليل المكالمات المتكررة بين الزوجين وتتبع حركة أبراجهم خلال 24 ساعة.