اليمن.. الأرصاد يتوقع طقس شديد البرودة خلال الـ 24 ساعة القادمة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، اليوم، أن الـ24 ساعة المقبلة ستشهد طقساً بارداً إلى شديد البرودة مع تشكل الصقيع في عدد من المحافظات اليمنية.

وعزا المركز في نشرته اليومي سبب هذا الصقيع، إلى استمرار المرتفع الجوي السيبيري المصاحب للكتلة الهوائية الباردة وتأثيرها على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والصحارى.

وتوقع المركز، طقساً شديد البرودة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء مع احتمالية تشكل الصقيع على أجزاء منها، وطقساً بارداً في مرتفعات محافظات حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، الضالع، لحج وأبين وكذا هضاب وصحارى الجوف، مأرب، شبوة، حضرموت والمهرة.

وأشار المركز إلى استمرار نشاط الرياح حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والغربية ومدخل باب المندب وخليج عدن سرعتها بين 15-26 عقدة.

وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 1- في ذمار، 0.4- في صنعاء، 0 في عمران، 4.4 في السدة، 7.2 في عتق، 7.7 في سيئون.

ودعا المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى في المناطق الجبلية والهضاب الداخلية والصحارى إلى ارتداء الملابس الشتوية حفاظاً على صحتهم والوقاية من موجة البرد.

وحث المزارعين على عمل الاحتياطات اللازمة واتباع الارشادات الزراعية لحماية المزروعات.

ونبه مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والغربية ومدخل باب المندب وخليج عدن من ارتفاع الموج واضطراب البحر.