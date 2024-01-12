بينها صنعاء والحديدة.. غارات أمريكية وبريطانية على عدد من المحافظات اليمنية

المنامة - ياسر ابراهيم - شنت الولايات المتحدة وبريطانيا، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، عدة غارات جوية على مواقع مليشيا الحوثي، في صنعاء والحديدة وذمار وتعز وحجة وصعدة.

وقال شهود عيان، إن دوي انفجارات عنيقة هزت محيط مطار صنعاء، والحديدة وتعز، بالتزامن مع تحذيرات أطلقتها الولايات المتحدة وبريطانيا للحوثيين بشأن هذه العمليات.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها، إن أمريكا وبريطانيا بدأتا شن ضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن.

فيما نقلت قناة الجزيرة عن مسؤول أمريكي قوله، إن العمليات ضد الحوثيين في اليمن ولكن نحتفظ بحق الرد إذا تواصلت التهديدات الحوثية على السفن في البحر الأحمر.

وحسب المسؤول الأمريكي، فإنه الأن يجري عملية تقييم للضربات والأضرار للمواقع التي تم استهدافها، مؤكدا أن الضرب تم من قبل الطائرات والغواصات والسفن البحرية.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن هذه الهجمات بأنها تأتي "ردا على هجمات الحوثي في البحر الأحمر".