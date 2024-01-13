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عدن - ياسمين التهامي - شاهد مضاربة حامية الوطيس بين 3 مشاهير في السعودية أثناء تصويرهم إعلان

شهدت مواقع التواصل الإجتماعي، ضجة واسعة خلال الساعات الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق معركة حامية الوطيس بين 3 من أبرز مشاهير سناب شات في السعودية، أثناء تصويرهم إعلان لأحد المنتجات.

الفيديو الذي أثار موجة جدل على السوشيال ميديا، ظهر في ثلاثة من أبرز مشاهير سناب شات في السعودية، وهم أبو ريان، و ثامر، و وليد.

وظهر “أبو ريان” في بداية الفيديو، وهو يتشاجر مع “ثامر”، ويقول له “لا تعلي صوتك علي”، فما كان من “ثامر”، إلا أن انهال عليه بالضرب في رأسه، فرد عليه “أبو ريان”، بنفس الطريقة وقام بضرب ثامر على رأسه وأسقط النظارة والكاب.المشهور الثالث “وليد باشا”، كان حاضراً وقت المشاجرة وانظم إلى صف ثامر، وقال لـ “أبو ريان”،: “هايط بعيد عني”.

الجدير بالذكر ان المشاجرة والمعركة بين المشاهير الثلاثة حدثت أثناء تصويرهم إعلان لأحد المنتجات.

وقد انتشر الفيديو الذي وثق المعركة بين المشاهير، ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث وجه العديد من الناشطين انتقادات لاذعة للمشاهير الثلاثة، باعتبارهم من أبرز مشاهير السعودية ومن المفترض ان يكونوا أكثر حصافة واتزان، حسب قولهم.https://twitter.com/AmiraAh26894828?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1744838613370593734%7Ctwgr%5E8439bc12c1da6245f74d3ffdf2082cf41080ff07%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fg-get.net%2F71158%2Fمن هو أبو ريان؟

ويعتبر أبو ريان، من أبرز مشاهير السوشيال ميديا في السعودية، ويتابعه الآلاف من المعجبين على سناب شات، و إنستقرام، وهو من مواليد الاحساء، واسمه الحقيقي يوسف الحساوي، ويبلغ من العمر 32 سنة.

ويحرص أبو ريان، على مشاركة مقاطع الفيديو الكوميدية و المضحكة مع جمهوره على السوشيال ميديا بشكل شبه يومي.

حساب أبو ريان على انستقرام من هنا.

كما يمكنكم متابعة الحساب الرسمي له عبر منصة السناب شات من خلال هذا المعرف Youssef_ali212.

من هو ثامر الغليس؟ثامر الغليس المعروف بلقب أبو غليس هو شخصية سعودية مشهورة في عالم الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الإجتماعي، ويعتبر واحد من أبرز مقدمي المحتوى الكوميدي على اليوتيوب في المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية.

ولد ثامر الغليس بتاريخ 3 نوفمبر 1992 في المملكة العربية السعودية، وبدأت شهرته من خلال قناته على اليوتيوب التي حملت اسمه “ثامر الغليس”، ويعرض فيها محتوى ترفيهي، وتحديات كوميدية، بالإضافة إلى الألعاب والمقابلات مع المشاهير.