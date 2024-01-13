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شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة عربية تشتري علبة دواء وعندما فتحتها وجدت بداخلها شيء صادم لا يصدقه العقل؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - فتاة عربية تشتري علبة دواء وعندما فتحتها وجدت بداخلها شيء صادم لا يصدقه العقل؟
السبت 13 يناير 2024 الساعة 15:57
عثرت فتاة يمنية على حشرات داخل علبة دواء اشترتها من إحدى الصيدليات.
وقالت فتاة لكريتر سكاي:اشتريت علبة دواء من صيدلية بخورمكسر وجدت داخلها ارضه ذهبت لصاحب الصيدلية رفض ان يعيدها وقال ان الخلل من الشركةواضافت:للاسف اصبحت حياتنا مهددة ولانجد اي جهه تحمينا الادوية التي تصلنا لاتصلح للاستخدام.