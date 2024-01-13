وقالت فتاة لكريتر سكاي:اشتريت علبة دواء من صيدلية بخورمكسر وجدت داخلها ارضه ذهبت لصاحب الصيدلية رفض ان يعيدها وقال ان الخلل من الشركةواضافت:للاسف اصبحت حياتنا مهددة ولانجد اي جهه تحمينا الادوية التي تصلنا لاتصلح للاستخدام.

شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة عربية تشتري علبة دواء وعندما فتحتها وجدت بداخلها شيء صادم لا يصدقه العقل؟ والان مع التفاصيل

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة