أمريكا وبريطانيا تنفيان شن هجمات على أي مدينة يمنية اليوم الأحد

المنامة - ياسر ابراهيم - نفت وزارتي الدفاع البريطانية والأمريكية، اليوم الأحد، شن غارات على أي مدينة يمنية.

ونقلت قناة الجزيرة عن وزارة الدفاع البريطانية قولها، إن "الأنباء عن شن قواتنا غارات في اليمن مغلوطة".

كما نقلت القناة عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية قوله، "لم تكن هناك أي غارة أمريكية أو من التحالف في اليمن اليوم".

وكانت وسائل إعلام حوثية قد قالت إن غارات بريطانية - أمريكية استهدفت عدة مواقع في محافظة الحديدة.

يشار إلى أن أمريكا وبريطانيا كانت قد شنت ضربات صاروخية وجوية على مواقع للحوثيين في عدة محافظات يمنية، ردا على الهجمات الحوثية في البحر الأحمر.