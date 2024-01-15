شكرا لبحثكم عن خبر المؤسسة الاقتصادية بعدن تستجيب لمناشدات المرضى وتوفر 7 أجهزة غسيل كلوي للحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

استجابت المؤسسة الاقتصادية بالعاصمة عدن لمناشدات مرضى الفشل الكلوي في محافظة لحج، ووفرّت 7 أجهزة غسيل كلوي جديدة لمركز غسيل الكلى بمشفى ابن خلدون الحكومي بالحوطة.

وتسلم محافظ محافظة لحج اللواء أحمد التركي، ومدير مكتب الصحة بالمحافظة الأجهزة من مدير المؤسسة الاقتصادية في عدن العميد أنور العمري، في مراسيم تسليم رسمية.

وقال العميد العمري، خلال التسليم، إن هذا يأتي في إطار اهتمام المؤسسة الاقتصادية بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، ومنها رعاية مرضى الفشل الكلوي.

وأشار العمري إلى أن أجهزة الغسيل الجديدة ستسهم في تخفيف الازدحام على مركز غسيل الكلى في عدن، وتوفير الخدمة لمرضى الفشل الكلوي القادمين من مناطق يافع والضالع والحبيلين والصبيحة.

وأعرب اللواء التركي ومكتب الصحة عن تقديرهما للمؤسسة الاقتصادية على هذا الدعم، مؤكدين أن المركز سيتم تجهيزه خلال الاشهر القريبة القادمة، مشرين ان هذه الأجهزة ستسهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الفشل الكلوي في محافظة لحج.