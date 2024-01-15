لحج.. سقوط صاروخ في "رأس العارة" أطلقه الحوثيون من "تعز" دون أي خسائر

المنامة - ياسر ابراهيم - هزّت انفجارات عنيفة اليوم الاثنين منطقة صحراوية بمديرية المضاربة ورأس العارة غرب محافظة لحج، جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب"، إن صاروخًا سقط وسط منطقة رملية تابعة لقبائل الصبيحة، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.

وحسب المصادر، فقد أحدث الصاروخ حفرة عميقة، وعثر الاهالي على بقايا حطامه التي تناثرت في مكان انفجاره، فيما صاورخاً، أخر عبر في سماء منطقة "قعوه" الساحلية متجهاً نحو البحر.

واشارت المصادر إلى أن الصواريخ أطلقتها مليشيات الحوثي من مواقعها العسكرية جنوب شرق محافظة تعز.

إلى ذلك أكد سكان مدينة الراهدة وحيفان جنوب محافظة تعز، أنهم سمعوا دوي انفجارات ناجمة عن اطلاق صواريخ مساء اليوم الاثنين من منصات صاروخية تابعة لمليشيا الحوثي.

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، الاثنين، إصابة سفينة بصاروخ قرب مدينة عدن اليمنية، فيما أكدت القيادة الوسطى الأميركية أن السفينة المستهدفة أميركية وترفع علم جزر مارشال.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت مصادر محلية لـ"يمن شباب"، بأن مليشيات الحوثي فشلت في إطلاق صاروخ باليستي من مدينة دمت شمالي محافظة الضالع، وأنه سقط على بعد ثلاثين كيلو متر من منطقة إطلاقه.