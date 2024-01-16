عدن.. معلمو المدارس الحكومية يبدأون إضرابًا إحتجاجًا على عدم صرف مرتباتهم

المنامة - ياسر ابراهيم - دشن المعلمون، في المدارس الحكومية بالعاصمة المؤقتة عدن، الاثنين، إضرابًا شاملا؛ احتجاجًا على تأخر صرف رواتبهم، وعدم صرفها وتجاهل الحكومة لمطالبهم.

قال مصدر تربوي لـ"يمن شباب نت"، إن المعلمين في المدارس الحكومية بعدن بدأوا إضرابًا شاملا؛ احتجاجًا على عدم صرف رواتبهم لشهر ديسمبر الماضي.

وأوضح المصدر، أن المدارس الحكومية بعدن أغلقت يوم الاثنين أبوابها بشكل كلي أمام الطلاب، محملا الحكومة المسؤولية في ذلك.

والخميس الماضي، قالت نقابة المعلمين اليمنيين، إن المعلمين في عموم المحافظات المحررة لم يستلموا مرتب شهر ديسمبر.

وأشارت النقابة إلى أن المعلمين النازحين لم تصرف مرتباتهم للأشهر أكتوبر نوفمبر وديسمبر 2023، كذلك التربويين النازحين المحسوبين على ديوان وزارة التربية لم تصرف مرتباتهم منذ يونيو الماضي.

وطالبت النقابة في مذكرة مرسلة لرئيس الحكومة معين عبدالملك، برفع معاناة المعلمين والمنتسبين لقطاع التربية والتعليم، بسرعة التوجيه بصرف المرتبات المتأخرة ومنع تأخيرها.

كما طالبت نقابة المعلمين اليمنيين، بسرعة التوجيه باستكمال إجراءات صرف مرتبات المعلمين النازحين، التي جرى توقيفها في وزارة المالية بعدن.