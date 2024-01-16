إب.. قيادي حوثي يقتحم مدرسة في "حزم العدين" ويهدد طالبة اختلفت مع ابنته

المنامة - ياسر ابراهيم - اقتحم قيادي حوثي مدرسة في محافظة إب بسلاحه قسرًا عن إدارة المدرسة، لملاحقة طالبة اختلفت مع ابنته في اليوم السابق.

وقال ناشطون، إن القيادي الحوثي الذي يدعى "قيس سليمان" اقتحم حرم مدرسة النهضة، قرية بني سعيد، عزلة الشعاور مديرية حزم العدين في محافظة إب، إثر شجار حصل بين أبنته مع زميلتها اللتين تدرسان في نفس الصف.

وبحسب ناشطين، فإن القيادي الحوثي هدد طالبة تدعى "العمقاء سعيد"؛ بسبب خلافها مع ابنته "سندس قيس" على شعار حوثي، وتلفظ على الطفلة العمقاء بألفاظ سوقية، وهددها لتسيل عبراتها فزعا وخوفا من تهور القيادي الحوثي.

وأكد ناشطون، أن القيادي الحوثي هدد إدارة المدرسة، ووصفهم بالدواعش، وهي تهمة حوثية تسبق دوما عمليات القتل والاغتيالات والخطف التي ينفذونها بحق السكان في مناطق سيطرتهم.