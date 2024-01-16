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رسميًا: يحدد موعد رمضان لهذا العام 2024

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عدن - ياسمين التهامي - رسميًا: يحدد موعد رمضان لهذا العام 2024

الثلاثاء 16 يناير 2024 الساعة 18:22

أوضح خبير الطقس الأستاذ الدكتور عبدالله المسند أن وقت دخول ‎رمضان هذا العام 1445 هـ لا يمكن تحديده بالضبط إلا بُعيد غروب شمس يوم 29 ‎شعبان وفقاً للرؤية الشرعية الميدانية.

 

وأشار المسند إلى أنه لا يمكن تحديد أول يوم رمضان بالضبط بسبب عدم اكتمال شعبان، ولا يمكن الإعتماد على الحساب في هذه الحالة.وأضاف المسند “لكن مبدئياً ممكن القول في حالة خلو السماء من السحب والغبار من المرجح أن يدخل رمضان يوم الاثنين 11 مارس، هذا والله أعلم”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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