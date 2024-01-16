شركة "شل" البريطانية توقف شحناتها عبر البحر الأحمر إلى أجل غير مسمى

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، الثلاثاء، بأن شركة النفط البريطانية الكبرى "شل" Shell PLC SHEL، أوقفت جميع الشحنات عبر البحر الأحمر إلى أجل غير مسمى.



يأتي ذلك، بعد أن أثارت الضربات الأمريكية والبريطانية على جماعة الحوثي في اليمن، مخاوف من مزيد من التصعيد، وفق ما نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على القرار.



بذلك، تنضم شركة "شل" إلى شركات شحن عالمية أخرى، مثل "MSC، وميرسك، وCGM، وكوسكو"، في اتخاذ قرار بتجنب البحر الأحمر، بما في ذلك شركات الطاقة الأخرى، أبرزها بريتش بتروليوم.



وقالت شركة بريتيش بتروليوم الشهر الماضي، إنها أوقفت جميع الشحنات عبر الممر الملاحي الرئيسي، وفعلت شركة قطر للطاقة الشيء نفسه، أمس الإثنين.



وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استهدفت طائرة بدون طيار ناقلة استأجرتها شركة شل لنقل وقود الطائرات الهندية في البحر الأحمر، وتعرضت لمضايقات من قبل قوارب الحوثيين، بحسب وول ستريت جورنال.



وأدت هجمات الحوثيين الأخيرة، التي كانت موجهة في البداية ضد السفن المرتبطة بإسرائيل قبل أن تمتد للسفن المرتبطة بالولايات المتحدة، إلى هز الأسواق العالمية، وقلب طرق الشحن الدولية رأسا على عقب.



ودخلت التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد لافتة منذ استهداف الحوثيين، في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، سفينة أمريكية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون في إطار التضامن مع قطاع غزة سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.



والجمعة، أعلن البيت الأبيض، في بيان مشترك لـ10 دول، أنه "ردا على هجمات الحوثيين (..) ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

المصدر: الأناضول