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شبوة.. اندلاع معارك عنيفة إثر هجوم حوثي في جبهة "القنذع" ببيحان

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المنامة - ياسر ابراهيم - اندلعت صباح اليوم الخميس، اشتباكات عنيفة بين قوت العمالقة ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران، إثر هجوم شنته المليشيا غربي شبوة (جنوب غرب اليمن).
 
وقال مصدر عسكري لـ "يمن شباب"، إن مليشيا الحوثي شنت هجوماً على مواقع لقوات العمالقة المدعومة من التحالف في جبهة جبهة القندع مديرية بيحان غربي محافظة شبوة.
 
وأضاف أن معارك اندلعت بين الجانبين على إثر الهجوم سقط فيها عدد من القتلى والجرحى من الجانبين.
 
وأفاد المصدر بوصول قتلى وجرحى من قوات العمالقة (لم يحددهم) إلى مستشفى الدفعية بمدينة بيحان.
 
وأمس الأربعاء أصيب جندي من منتسبي اللواء الأول عمالقة، بشظايا في الرجل إثر سقوط مقذوف هاون أطلقته مليشيا الحوثي الارهابية في جبهة القويم بمديرية بيحان"، غربي شبوة، حسب موقع وزارة الداخلية.
 
وخلال الأيام الأخيرة كثفت مليشيا الحوثي من هجماتها من مناطق سيطرتها في البيضاء نحو المديريات الغربية لمحافظة شبوة المحاددة كما استهدفت مواقع عسكرية لقوات دفاع شبوة والعمالقة بطائرات مُسيّرة مُتسببة بسقوط قتلى وجرحى.
 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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