الحديدة.. مقتل 3 مدنيين بانفجار لغمين من مخلفات مليشيا الحوثي في الحديدة 

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل ثلاثة مدنيين، الأحد، بانفجار لغمين أرضيين من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة الحديدة (غرب اليمن).

وأكد منسق مؤسسة رصد للحقوق والحريات بالحديدة "مجاهد القب"، لـ"يمن شباب نت"، إن لغميين أرضيين من مخلفات مليشيا الحوثي انفجارًا يوم الاحد كلا على حدة بمديرتي الحالي (شرق)، والدريهمي (جنوب)، أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين.

وأوضح، أن الألغام أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنين وهم: رجل 37 عامًا، وامرأة 52 عامًا وطفل 16 عامًا.

وتشكّل حقول وشبكات ألغام مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، كابوسًا يؤرق حياة المدنيين في عدة محافظات يمنية، خصوصًا في محافظة الحديدة.

ووفقا لمصادر حقوقية دولية، فإن حواد الأسلحة المتفجرة في اليمن على مدى السنوات العشر الماضية، تسببت بأكثر من 17 ألف ضحية بين قتيل وجريح من المدنيين.

وتقول تصريحات حكومية وتقارير حقوقية، إن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بزراعة أكثر من مليوني لغم في المناطق التي وصلت إليها منذ بداية الحرب.