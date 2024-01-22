تعز.. قوات الجيش تحبط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي وتستهدف تعزيزات في عدة جبهات

المنامة - ياسر ابراهيم - أحبطت قوات الجيش الوطني، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية، واستهدفت تعزيزات ومواقع في عدة جبهات بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن).



وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز في بيان له في وقت متأخر من مساء أمس، أن قوات الجيش أحبطت، أمس الأحد، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي في محيط مستشفى الحمد شمال شرق المدينة.



وأضافت أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تعزيزات جديدة دفعت بها مليشيا الحوثي إلى جبهة الضباب، وجبهة مقبنة بالريف الغربي للمحافظة وجبهة الصلو جنوب شرق تعز



كما استهدفت مدفعية الجيش، مواقع المليشيا في أطراف وادي جديد وشارع الأربعين شمال المدينة، ملحقة بها إصابات مباشرة وذلك رداً على استهداف مواقع الجيش، وفقا للبيان.



وخلال الأيام والأسابيع الأخيرة كثفت مليشيا الحوثي من عملياتها العدائية باتجاه مواقع الجيش في مختلف جبهات المحافظة في تحدٍ لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة بهدف التوصل لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار في عموم البلاد.

