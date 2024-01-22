اندلاع اشتباكات قبلية في مديرية الروضة شرقي شبوة

المنامة - ياسر ابراهيم - اندلعت الليلة الماضية اشتباكات قبلية في محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظات الخاضعة لسيطرة قوات الانتقالي المدعومة من الإمارات.



وقالت مصادر محلية، إن اشتباكات مسلحة اندلعت الليلة الماضية بين قبيلتي (آل المكبب لقموش)، و(آل حبتور) بمنطقة الصفاة بمديرية الروضة شرقي شبوة.



وأوضحت المصادر أن الاشتباكات اندلعت على خلفية إصابة شخص من آل المكبب في إطلاق نار من أحد أبناء قبيلة آل حبتور قبل نحو شهرين في حادثة جرى احتوائها حينذاك قبل أن تتجدد المشكلة مساء أمس.



وأشارت المصادر إلى أن السلطات لم تتدخل لوقف الاشتباكات وسط مخاوف من توسعها.



وتشهد محافظة شبوة الخاضعة لسيطرة قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، تصاعداً في الصراعات القبلية وسط فوضى أمنية عارمة وغياب تام للسلطة المحلية والأجهزة العسكرية والأمنية المُناط بها فرض الأمن والاستقرار.

