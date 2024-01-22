شكرا لبحثكم عن خبر مسيرة غاضبة في لحج .. والمحافظة تغلق الابواب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لحج .. انوار العبدلي

شهدت مدينة الحوطة بمحافظة لحج صباح اليوم مسيرة احتجاجية حاشدة دعت لها نقابات اتحاد العمال بالمحافظة وشارك فيها موظفي من أغلب مرافق العمل الحكومية وسط دعوة لإضراب شامل مستمر حتى انتزاع الحقوق منها صرف المرتبات المتأخرة ومنها لشهر ديسمبر لعام 2023م وشهر يناير لعام 2024 م.

وانطلقت المسيرة من أمام مكتب التربية والتعليم لمديرية الحوطة حتى أمام ديوان المحافظة متجاوزين عدة شارع ومنها الخط العام .

وحمل المحتجون في تظاهرة سلمية اليافطات التي حملت مختلف العبارة المنددة بالوضع المعيشي والخدماتي بالمديرية والمحافظة وبأن " الراتب خط احمر " ، كما نادى المواطنين من العمال الموظفين لا للفساد ، ولا لسلطة محلية لا تهتم بحال المواطن ولا بتوفير الخدمات .

وتقدم صفوف المسيرة الاحتجاجية ممثلي اتحاد نقابات العمال واللجان النقابية بمحافظة لحج ، ولقد كان للمرأة العاملة ظهور بارز في المسيرة الاحتجاجية ، حيث صرحت رئيسة نقابة العمال بمكتب المالية بالمحافظة " سيناء داود " بأن هناك فساد تمارسه سلطة لحج حيث تخرج 100 مليون شهريا فقط للمحافظ التركي ، متسأله لماذا كل هذا الفساد والظلم الذي يمارس على المواطنين والموظفين مجددة بسرعة تلبية مطالبين الموظفين بصرف المرتبات والعلاوات وتحسين الخدمات ، بينما مديرة إدارة اللجان بمكتب الضرائب بلحج أشارت الرابط السنوي لعام 2023 م بلغ 5 مليار هذا فقط من توريد إدارة الضرائب فأين ذهبت كل هذه المليارات ، مبينة بأن موظفي مكتب الضرائب يدخلون الشهر الثالث " بدون مرتبات " مطالبة بسرعة تصحيح الوضع وانهاء الفساد .

وتوقفت المسيرة أمام ديوان المحافظة وطالب المحتجون بمقابلة المحافظ التركي لكن لم يتم السماح للدخول لمقر المحافظة وتم إغلاق بوابة المحافظة من قبل القوة الأمنية لحراسة المقر ، واتجه بعدها المحتجون لإغلاق الخط العام لفترة وجيزة مشكلين حاجز بشري وبشكل سلمي وذلك لإيصال رسالة حول مطالبهم المعيشية .

مصادر محلية أشارت بعدم تواجد المحافظ التركي أو اي مسئول اخر بالمحافظة .