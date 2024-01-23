شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الجهاز المركزي للإحصاء يتلقي بمدير الكهرباء في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - .

التقت الدكتورة صفاء معطي اليوم في مبنى الجهاز المركزي للإحصاء في العاصمة عدن بمدير كهرباء عدن الاستاذ سالم الوليدي

رحبت رئيس الجهاز في مدير كهرباء عدن والحاضرون معه على زيارتهم.

وفي اللقاء تناقش مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء في عدن حول اجراء دراسة فنية لأوضاع الكهرباء في عدن بالتعاون مع الجهاز وسوف يتم توفير البيانات للدراسة.

ومن جانبها رحبت رئيس الجهاز باجراء هذه الدراسة المشتركة والتعاون فيها لعكس واقع الكهرباء واحتياجاتها.

حضر اللقاء من جانب مؤسسة الكهرباء الأستاذ طلال اشرف مدير الكهرباء التجارية في عدن .

كما حضر اللقاء الاخ ماجد الشاجري مدير عام الرعاية الاجتماعية في محافظة عدن.

ومن جانب الجهاز المركزي للإحصاء م. حسن أبراهيم مدير عام ادارة الجودة ومدير عام معالجة تحليل البيانات م. حسين عبدالنبي

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