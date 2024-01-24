‏شبوة.. قوات العمالقة تصد هجومًا حوثيًّا على بيحان من عدة محاور

المنامة - ياسر ابراهيم - تصدّت قوات العمالقة في محافظة شبوة، ليلة الثلاثاء/الأربعاء، لهجوم حوثي، شنته المليشيا من عدة محاور، تكبدت فيه المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.



وقال المركز الإعلامي لقوات العمالقة في صفحته على وسائل التواصل، "إن قوات العمالقة تصدّت لهجوم حوثي من عدة محاور، انطلق من مواقع المليشيا في محافظة البيضاء غرب شبوة".

وبحسب الموقع، فإن المليشيا هاجمت القوات "من جبهة عقبة القنذع، ومن حصن الناصر، ومن جبهة القويم، على الحدود مع محافظة البيضاء، بعد أن دارت اشتباكات عنيفة، تكبدت خلالها مليشيا الحوثي خسائر فادحة".

وتكبدت المليشيا خسائر فادحة، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المهاجمين الحوثيين، بالإضافة إلى تدمير عتادهم العسكري؛ الذي حاولوا التقدم به نحو مدينة بيحان بمحافظة شبوة.

ويعد هذا الهجوم الأخير هذا هو الثالث من نوعه الذي يحاول الحوثي من خلاله التقدم باتجاه حقول النفط في شبوة منذ بداية الشهر الجاري.