شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد جميلات إيطاليا يوصفون فرحتهم بأجواء السعودية!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد جميلات إيطاليا يوصفون فرحتهم بأجواء السعودية!!

تحدث عدد من السياح الإيطاليين، عن زيارتهم للسعودية، وانبهارهم من حفاوة سيدة في حائل.

وكشف أحد السياح الذي قال إنه من الأردن، أنهم جاءوا في رحلة للسعودية برفقة شركة إيطالية نظمت لهم هذه الزيارة.

وقال السائح: “أهل العلا أصلهم طيب، والترتيب في العلا كان ممتاز والشركة قامت بتنظيم العديد من الفعاليات.

وتحدث السائح الذي كان يتكلم بالعربية مع عدد من السائحات، وأعربن له عن سعادتهن بهذه الزيارة، حيث قلن له: “ملجأكم طيب، ونحن مبسوطين كتير”.وأشار إلى أنهم قابلوا سيدة في حائل، ورحبت بهم بشدة وقامت بوضع الحناء للسيدات، واحتضنتهم قائلة لهن: “أهلا وسهلا بكم في بلدكم الثاني”.https://twitter.com/AlArabiya_KSA?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1749919623661711454%7Ctwgr%5Ed6a7f9dd9f93996984942f129889e1c83269dc33%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fg-get.net%2F74538%2F