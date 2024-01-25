شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل..إطلاق خدمة القطار السياحي الفاخر بـالسعودية والان مع التفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام