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إب..قيادي حوثي يستولي على مبنى حكومي ويحوله إلى سكن خاص

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المنامة - ياسر ابراهيم - استولى قيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية، على مبنى مرفق حكومي في محافظة إب (وسط البلاد)، وحوله إلى سكن خاص به.
 
وقالت مصادر محلية، إن قياديا في مليشيا الحوثي يدعى "أبو حمزة"، اقتحم مكتب صندوق الرعاية الاجتماعية بمحافظة إب، الكائن في منطقة "المرزوم" بالسحول شمالي المدينة، واستولى عليه بالقوة.
 
وأضافت المصادر أن القيادي الحوثي، قام بتكسير المبنى وشرع في بناء استحداثات جديدة لتحويله إلى سكن خاص.
 
وأشارت المصادر إلى المبنى الذي تم الاستيلاء عليه يضم مكاتب وأجهزة وأثاث ووثائق لمستفيدي الرعاية منذ تسعينيات القرن الماضي.
 
ومنذ سيطرة المليشيا على المحافظة أواخر العام 2014 عمدت قيادات حوثية غالبيتها قادمة من شمال الشمال على السطو على مرافق وأملاك حكومية في المحافظة وتحويلها إلى أملاك خاصة ضمن عمليات نهب ممنهجة.
 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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