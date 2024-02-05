وفاة شاب نتيجة خطأ طبي في مستشفى خاص بإب

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي شاب عشريني بمدينة إب (وسط اليمن)، نتيجة خطأ طبي في مستشفى خاص بمركز المحافظة الواقعة وسط البلاد.



وقالت مصادر محلية، إن الشاب (واصل حسن فارع ـ 22 عاماً)، توفي عقب إجراء عملية جراحية "فتق" في مستشفى النصر الخاص بشارع تعز وسط مدينة إب.



وأضافت المصادر أن أهالي ومحبي الضحية تظاهروا أمام مبنى المستشفى للمطالبة بفتح تحقيق في الحادثة ومعاقبة المسؤولين عنها.



وأشارت المصادر إلى أنه وتحت ضغوط الأهالي، تم تشكيل لجنة طبية للتحقيق، وجرى توقيف طاقم العملية حتى انتهاء التحقيق.



وبين الفنية والأخرى تشهد مستشفيات المحافظة وفيات جراء الأخطاء الطبية وسط غياب الرقابة من الجهات المعنية التابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية.

