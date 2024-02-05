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وفاة شاب نتيجة خطأ طبي في مستشفى خاص بإب

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المنامة - ياسر ابراهيم - توفي شاب عشريني بمدينة إب (وسط اليمن)، نتيجة خطأ طبي في مستشفى خاص بمركز المحافظة الواقعة وسط البلاد.
 
وقالت مصادر محلية، إن الشاب (واصل حسن فارع ـ 22 عاماً)، توفي عقب إجراء عملية جراحية "فتق" في مستشفى النصر الخاص بشارع تعز وسط مدينة إب.
 
وأضافت المصادر أن أهالي ومحبي الضحية تظاهروا أمام مبنى المستشفى للمطالبة بفتح تحقيق في الحادثة ومعاقبة المسؤولين عنها.
 
وأشارت المصادر إلى أنه وتحت ضغوط الأهالي، تم تشكيل لجنة طبية للتحقيق، وجرى توقيف طاقم العملية حتى انتهاء التحقيق.
 
وبين الفنية والأخرى تشهد مستشفيات المحافظة وفيات جراء الأخطاء الطبية وسط غياب الرقابة من الجهات المعنية التابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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