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لأول مرة: السعودية تضع عقوبة مشددة وقاسية على الزوج الذي يتحرش بالخادمة

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عدن - ياسمين التهامي - لأول مرة: السعودية تضع عقوبة مشددة وقاسية على الزوج الذي يتحرش بالخادمة

الاثنين 5 فبراير 2024 الساعة 10:55

تحرص المملكة العربية السعودية على حماية حقوق وكرامة الوافدين، وقد وضعت عددا من القوانين في هذا السياق، واقرت عقوبات مشددة على من يخالف ذلك، ومن ذلك على سبيل المثال عقوبة الزوج الذي يتحرش بالخادمة الأجنبية، فقد وضعت الحكومة السعودية عقوبة قاسية لمن يقوم بهذا الفعل الصادم والمخالف لأخلاق وقيم المجتمع السعودي.

 

وبحسب ما كشفه المحامي السعودي زياد الشعلان، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تطبيق تيك توم، فإن بالخادمة يعتبر جريمة كبيرة موجبة للتوقيف وعقوبتها سجن يصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 300 ألف ريال أو أحد هاتين العقوبتين.https://twitter.com/SelaElnagar?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1699984373414498475%7Ctwgr%5Eeed1692e275079e27c51bb533969eb42c6bec982%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fg-get.net%2F76848%2F

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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