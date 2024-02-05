عدن - ياسمين التهامي - لأول مرة: السعودية تضع عقوبة مشددة وقاسية على الزوج الذي يتحرش بالخادمة

الاثنين 5 فبراير 2024 الساعة 10:55

تحرص المملكة العربية السعودية على حماية حقوق وكرامة الوافدين، وقد وضعت عددا من القوانين في هذا السياق، واقرت عقوبات مشددة على من يخالف ذلك، ومن ذلك على سبيل المثال عقوبة الزوج الذي يتحرش بالخادمة الأجنبية، فقد وضعت الحكومة السعودية عقوبة قاسية لمن يقوم بهذا الفعل الصادم والمخالف لأخلاق وقيم المجتمع السعودي.

وبحسب ما كشفه المحامي السعودي زياد الشعلان، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تطبيق تيك توم، فإن التحرش بالخادمة يعتبر جريمة كبيرة موجبة للتوقيف وعقوبتها سجن يصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 300 ألف ريال أو أحد هاتين العقوبتين.https://twitter.com/SelaElnagar?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1699984373414498475%7Ctwgr%5Eeed1692e275079e27c51bb533969eb42c6bec982%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fg-get.net%2F76848%2F