وزارة الزراعة تتفق على بدء حملة الرش البيطري

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يزيد بن سلمان - شبوة - اجتماع بوزارة الزراعة يقف أمام سير المشاريع المنفده

عدن/ نبيل غالب

عقد اجتماع بوزارة الزراعة والثروة السمكية، بالعاصمة عدن، برئاسة وكيل الوزارة لقطاع تنمية الانتاج، عبدالملك ناجي، وحضور وكيل الوزارة، أحمد الزامكي، ومدير مكتب الوزارة بوادي حضرموت والصحراء، المهندس، شكري باموسى.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بمشروعات الوزارة المنفده وقيد التنفيد، وخاصة تلك المنفدة بوادي حضرموت, وقطاع شبام والقطن، بالإضافة الى ماتم انجازة في مشروع دوعن بالجانب الزراعي، والعمل على معالجة الاشكاليات القائمة في تلك المشاريع.

كما تم الوقوف امام التحضيرات الجارية لتنفيد المرحلة الأولى الخاصه بحملة الرش البيطري، والمزمع البدء بأجرائها قريباً في المحافظات المستهدفة في محافظات حضرموت وشبوة والمهرة.

وخرج المجتمعون، بالاتفاق على تسليم مبنى مشروع الجراد بمحافظة حضرموت، والقيام بعملية استكمال التجهيزات والاثاث لمباشرة عمله.

شارك في الاجتماع، مستشار وزير الزراعة، أحمد عبدالملك، ومدير العلاقات والتعاون الدولي، أحمد السروري، وعدد آخر من المسؤولين.