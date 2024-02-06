الجوف.. مقتل شاب إثر انفجار لغم حوثي بدراجة نارية

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل شاب، اليوم الثلاثاء، بانفجار لغم حوثي في إحدى بلدات محافظة الجوف (شمالي شرق اليمن) بعد يومين من حادثة مماثلة.



وقال المرصد اليمني للألغام، إن مدنياً يُدعى (شاجع محسن شريق)، في نهاية العقد الثاني من عمره، قتل، نتيجة انفجار لغم أثناء مروره على متن دراجة نارية بطريق فرعي في منطقة "سلبة" بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.



وتأتي الحادثة بعد يومين من مقتل المواطن (ناصر علي مطهر) في حادثة مماثلة بذات المديرية.



وتعد محافظة الجوف من أكثر المحافظات اليمنية، تأثراً بالألغام الحوثية التي تسببت بمقتل وإصابة آلاف المدنيين خلال سنوات الحرب.

