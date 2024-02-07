شكرا لبحثكم عن خبر غدآ.. هيئة الأراضي تسليم ارضية مشروع مركز السرطان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن/ نبيل غالب

بتوجهيات وزير الدولة محافظ عدن، احمد لملس،

ورئيس الهيئه العامة للارضي والتخطيط العمراني، أنيس باحارثة، جرئ في محافظة عدن، اليوم، نزول ميداني من قبل القائم بأعمال رئيس الهيئة، علي الجعدي، ومدير عام الرقابه والتفتيش بالديوان العام، علي عبيد علي، ومدير عام هيئة الأراضي والتخطيط العمراني فرع عدن، المهندس عامر عبدالله عثمان، النزول الى إدارة مستشفى الاورام السرطانية، للبحث عن موقع مناسب، لإنشاء مشروع متكامل، بتمويل من دوله الكويت الشقيقه لبناء مستشفى للأورام السرطانية مع ملحقاته في محافظة عدن.

وأكد المهندس، عامر، مدير عام الهيئة بعدن، انه سيتم يوم غد الخميس الموافق 8 فبراير، استكمال كافة الإجراءات الفنية المعمده لهذا المشروع الصحي الحيوي الهام، وتسليمة للجهات المعنية لمباشرة اعمال التشييد.

وعبرت قيادة مستشفى الأورام السرطانية، عن تقديرها لهذة الخطوة الجبارة في منح هذا المشروع الهام قطعة ارض للبناء عليها، منوهآ بدور دولة الكويت الشقيقة تمويل المشروع، متمنياً ان ينفد في اسرع وقت للوقوف على حالات السرطان المتزايدة في بلادنا.