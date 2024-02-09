مليشيا الحوثي تسيطر على مسجد تابع للسلفيين في مدينة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - اقتحمت مليشيا الحوثي، اليوم الجمعة، مسجدًا للتيار السلفي في مدينة إب، وسط البلاد.

وقال مصدر محلي خاص لـ"يمن شباب نت" إن القيادي الحوثي "أحمد العصري" اقتحم مسجد الفاروق في مدينة إب، فجر الجمعة، مع عشرات من المسلحين التابعين له، واستولى على المسجد بقوة السلاح.

وأوضح المصدر، أن مسجد الفاروق يتبع التيار السلفي في المدينة، ونتج عن الاقتحام طرد القائمين عليه بالقوة، وإحلال خطيب جديد للمسجد يتبع مليشيا الحوثي.

وتزايدت الهجمات الحوثية مؤخرا على سلسلة من المساجد في محافظة إب، التي يشير إليها كثيرون على أنها تشبه طريقة الصهاينة في اقتحام الأقصى والمساجد الفلسطينية.

كما شددت مليشيا الحوثي من هجماتها على التيار السلفي في محافظة إب، وتواصل تجريدهم من مؤسساتهم وأعمالهم ومراكزهم والمساجد التي يقومون عليها.