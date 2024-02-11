شكرا لبحثكم عن خبر حفل توديع للأطفال بعد نجاح عمليات تصحيح الحول بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أقيم اليوم حفل توديع مميز للأطفال عقب نجاح عمليات تصحيح الحول التي أُجريت لهم في مستوصف العين التخصصي بعدن.

وتمت هذه العمليات بتمويل كريم من مطاعم شواطئ عدن السياحية، ومؤسسة العيون الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة وإدارة المخيمات ومكتب الصحة عدن، وبتنسيق الإعلامي صالح العبيدي.

وقد استهدف المخيم الأول لتصحيح الحول عند الأطفال عشر حالات في مرحلته الأولى، حيث أُجريت العمليات بنجاح تام بواسطة فريق من الأطباء المتخصصين بقيادة الدكتور حسين النفيلي والدكتور صالح حسين زين، وطبيب التخدير الدكتور أكرم، وقد عبر الأطفال وأولياء أمورهم عن شكرهم وامتنانهم للدعم الذي حظيوا به، معربين عن سعادتهم بنجاح العمليات.

يأتي هذا الحفل تكريماً وتقديراً للأطفال الذين خضعوا لهذه العمليات، وكذلك تقديرا لجهود الطاقم الطبي، والداعمين، بدوره قام مستوصف العين التخصصي، بتكريم الدكتور حسين النفيلي بدوره في انجاح المخيم.

وفي خطوة تشجيعية، قدمت مطاعم شواطئ عدن السياحية دعمها لهذه الفعالية، مؤكدة دورها الاجتماعي والإنساني في دعم الأعمال الخيرية والإنسانية.

وسيستمر المخيم في تقديم الخدمات والعمليات للأطفال الذين يعانون من حول بصرهم، بناءً على توافر الإمكانيات والدعم المستمر من الجهات المعنية، وفاعلي الخير.