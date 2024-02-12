المبعوث الأممي يصل مدينة تعز ويلتقي قيادة السلطة المحلية

وصل المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الاثنين، إلى مدينة تعز في زيارة هي الثانية من نوعها للمركز الإداري للمحافظة المحاصرة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية منذ تسع سنوات.



وقال مراسل "يمن شباب نت"، إن المبعوث الأممي، وصل إلى مدينة تعز قادماً من مدينة المخا، غربي المحافظة، ويلتقي في الاثناء قيادة السلطة المحلية.



وأضاف من المقرر أن تضع قيادة السلطة المحلية، "غروندبرغ" في صورة الأوضاع الإنسانية جراء استمرار مليشيا الحوثي محاصرة المدينة ورفض كل المبادرات لفتح الطرق المؤدية لها، فضلاً عن انتهاكاتها المتواصلة بحق المدنيين، والعمليات العدائية والتحشيدات العسكرية في مختلف جبهات المحافظة.



وتأتي زيارة المبعوث الأممي إلى تعز، ضمن جولة له إلى اليمن استهلها من عدن يوم السبت الماضي والتقى خلالها، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.



وفي وقت سابق أمس الأحد، زار غروندبرغ، مدينة المخا والتقى عضو مجلس القيادة طارق صالح، وشدد في بيان عقب اللقاء على "ضرورة المحافظة على هدوء الخطوط الأمامية في اليمن وخلق ظروف مواتية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في جميع أرجاء البلاد بالإضافة الى تنفيذ تدابير اقتصادية واستئناف عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة".

