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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على مواصفات المرأة التي يبحث عنها السعوديون

يسعى السعوديون عادة للارتباط بامرأة تمتلك صفات ومميزات خاصة حيث إنّ أذواق المواطنين السعوديين تختلف تماما عن أذواق بقية الناس في العالم.

ويحرص السعوديون دوما على الارتباط بالمرأة التي تمتلك مجموعة من الصفات المهمة وكذا مراعاة حسبها ونسبها وجمالها.وتختلف معايير الجمال لدى المرأة بالنسبة للمواطنين السعوديين حيث يسعون للارتباط بالمرأة الطويلة وذات الخصر النحيل.

ويجيب معظم السعوديون عند سؤالهم عن مواصفات المرأة التي يريدون الارتباط بها بأنها يجب أن تكون جميلة وطويلة وتمتلك صدر بارز ومؤخرة ممتلئة وشفايف مكتنزة.وقبل كل هذا فإنّ السعوديون يفضلون في العادة المرأة التي تنحدر من عائلة أصيلة ومن أسرة لها جذور تاريخية بالإضافة إلى المرأة التي تمتلك أخلاق وقيم حميدة