الجيش الأميركي يعلن قصف صاروخ كروز للحوثيين كان معدا لضرب سفن بالبحر الأحمر

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الأربعاء، أنها قصفت صاروخ كروز بمناطق سيطرة الحوثيين باليمن، الثلاثاء، كان معدّا لضرب سفن بالبحر الأحمر.



وقالت في بيان نشرته على منصة "إكس": "في 13 فبراير (شباط الجاري)، حوالي الساعة 2:35 مساءً بتوقيت صنعاء، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية بنجاح، ضربة دفاع عن النفس ضد صاروخ كروز متنقل مضاد للسفن (ASCM)، في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون".



وبحسب "سنتكوم"، فإن الصاروخ المستهدف "كان مُعدًّا للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر".



وفي البيان ذاته، ذكرت أنها تجاهلت صاروخا بالستيا مضادا للسفن أطلق من مناطق سيطرة الحوثيين في خليج عدن باليمن الساعة 9:20 مساءً بتوقيت صنعاء، "لأنه لم يكن من المتوقع أن يسقط بالقرب من أي سفينة".



وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن ضيف الله الشامي، المتحدث باسم حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا)، خلال مؤتمر صحفي بصنعاء، أن الجماعة استهدفت 34 سفينة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر / تشرين الأول الماضي.



و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.



ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.



ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

المصدر: الأناضول