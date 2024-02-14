العدوان على غزة.. 11 مجزرة خلال 24 ساعة والاحتلال يجبر آلاف النازحين على إخلاء مجمع ناصر

المنامة - ياسر ابراهيم - يتواصل العدوان على قطاع غزة لليوم الـ131، مع تواصل الغارات الإسرائيلية في مختلف أنحاء القطاع، وتصاعد التحذيرات من مخاطر الهجوم على مدينة رفح المكتظة التي نزح إليها الأهالي من شمال القطاع ووسطه، باعتبارها "مناطق آمنة"، كما قال جيش الاحتلال في بداية الحرب.



وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لايرك، إن إسرائيل لم تتواصل مع المكتب بشأن خطة لإخلاء منطقة رفح في قطاع غزة، سواء بشكل منفرد أو مشترك، مضيفاً أن "المكتب لن يشترك في أي إجلاء قسري، حتى إذا تواصلت معه إسرائيل بهذا الشأن".



من جهته، عبّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن أمله في أن تنجح المحادثات الجارية حالياً لإطلاق سراح المحتجزين والتوصل إلى تهدئة قبل شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً على رفح، ستكون له "عواقب مدمرة".



11 مجزرة خلال 24 ساعة



أفادت وزارة الصحة في غزة بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية 11 مجزرة ضد المدنيين، راح ضحيتها 103 شهداء و145 مصاباً، مشيرة إلى ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 28576 شهيداً و68291 مصاباً منذ بدء الحرب على غزة.

جيش الاحتلال يجبر النازحين على إخلاء مخيم ناصر

أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي آلاف النازحين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، على الخروج قسراً من مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، وفق شهود عيان داخل المستشفى.



وقال هؤلاء إنّ جيش الاحتلال أجبر آلاف النازحين على مغادرة المستشفى وسط إطلاق نار في ساحتها ومحيط المناطق التي يوجد فيها النازحون، مشيرين إلى أنّ آلاف النازحين غادروا المستشفى بالفعل في طابور واحد نحو المناطق الشرقية للمدينة التي تتوغل القوات الإسرائيلية بمناطق واسعة منها.



وبيّن الشهود أنّ جيش الاحتلال رسم ممراً للنازحين للسير فيه وصولاً إلى المناطق الشرقية، فيما يطلق النار على كل من يتحرك خارج الممر سواء داخل المستشفى أو خارجها، مضيفين، أنّ آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي تواصل حصار مجمع ناصر الطبي وتجرف أسواره تمهيداً لإمكانية اقتحامه لاحقاً.

وفي وقت سابق، نشر الصحافي محمد أكرم الحلو مقطع فيديو له من داخل مجمع ناصر، وقال: "الوضع في مستشفى ناصر صعب ولا يوصف. نحن لا نضمن حياتنا. الآن يمكن أن يتم قتلنا أو اعتقالنا".

أضاف: "الشعور صعب ولا يمكن وصفه. آليات الاحتلال الإسرائيلي أمامنا ولا نعرف ماذا سيحدث وكيف سيتعامل النازحون والمرضى والكوادر الطبية مع هذا الحدث. لو حدث شيء لنا تذكرونا بالخير وادعوا لنا دائماً".

في الأثناء أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بأنها فقدت الاتصالات بالموجودين داخل مجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوبيّ قطاع غزة.



بدورها، عبّرت منظمة "أطباء بلا حدود" عن قلقها البالغ إزاء الوضع في مجمع ناصر الطبي المحاصر في مدينة خانيونس جنوبيّ قطاع غزة، ودعت في منشور، على منصة إكس، قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى ضمان عدم تعرّض أفراد الكادر الطبي والمرضى والنازحين للأذى.



"حماس" تدعو إلى التحرك لمنع الاحتلال من اقتحام مستشفى ناصر



حذرت حركة حماس من الوضع الإنساني الكارثي الذي يتعرّض له النازحون والأطقم الطبية والجرحى في مستشفى ناصر بخانيونس.



وقالت في بيان، نُشر على حسابها في تليغرام، إن "جيش الاحتلال أطبق حصاره على مستشفى ناصر وقطع الإمدادات عنه بشكل كامل"، مشيرة إلى أن "الموجودين في المستشفى يفتقدون لأدنى مقومات الحياة وسط إطلاق النار المباشر على المستشفى، ما أدّى إلى استشهاد عدد من المواطنين داخله".



ودعت "حماس" الأمم المتحدة وجميع الجهات ذات العلاقة إلى التحرك الفوري والعاجل لمنع جيش الاحتلال من اقتحام المستشفى، تفادياً لمجزرة مروّعة، مطالبة، في ذات الوقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بـ"ضرورة التحرك الميداني العاجل لإدخال ما يلزم من طعام وماء ودواء إلى المستشفى لإنقاذ من فيه".

المصدر: وكالات