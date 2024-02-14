بمزاعم تفادي التأثيرات الإنسانية.. "واشنطن" تؤجل بدء سريان قرار تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، تأجيل بدء سريان قرار تصنيف ميليشيا الحوثي كـ"منظمة إرهابية"، وعزت ذلك إلى ما وصفته بـ"تفادي التأثيرات الإنسانية المحتملة على المدنيين في اليمن".

جاء ذلك على لسان الممثل البديل للشؤون السياسية الخاصة في بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة "روبرت وود"، خلال كلمته أمام اجتماع مجلس الأمن بشأن اليمن، اليوم الأربعاء في نيويورك.

وقال روبرت، إنه تم تأخير تاريخ سريان تصنيف جماعة الحوثيين، على قائمة الإرهابيين العالميين المحددين بشكل خاص، والذي كان من المقرر دخوله حيز التنفيذ يوم الجمعة 16 فبراير الجاري.

وأضاف: "باعتبارنا الجهة المانحة الرائدة في العالم للمساعدات الإنسانية لليمن، قمنا بتأخير تاريخ سريان التصنيف للتشاور مع أصحاب المصلحة بشأن تقليل التأثير الذي قد تحدثه هذه الإجراءات على الوضع الإنساني في البلاد".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن بلاده أعلنت عن تراخيص عامة جديدة لدعم استمرار الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية في اليمن، بالإضافة إلى مواصلة تقديم المنح الإنسانية الحالية التي تخفف من الأثر الإنساني على الشعب اليمني.

وقال الدبلوماسي الأمريكي إن بلاده ستواصل العمل من أجل "استهداف الأنشطة الإرهابية للحوثيين بشكل ضيق، مع تخفيف أي ضرر إنساني على الشعب اليمني".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد أعلنت في الـ 17 من يناير الماضي، تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية عالمية، مصنفة بشكل خاص، وحدد لدخول القرار حيز التنفيذ 30 يومًا.

وحسب مسؤولون أمريكيون فإن التصنيف يهدف إلى ردع الحوثيين عن عدوانهم المستمر في البحر الأحمر.



يشار إلى أن إدارة بايدن كانت قد أزالت تصنيف الحوثيين كـ"إرهابيين دوليين مصنفين تصنيفا خاصًا" (SDGT)، وألغت إدراجها كمنظمة إرهابية أجنبية في فبراير/شباط 2021، بعد أن صنفتها إدارة ترامب في أسابيعها الأخيرة.