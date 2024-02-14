"العليمي" يغادر عدن للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي

المنامة - ياسر ابراهيم - غادر الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاربعاء، العاصمة المؤقتة عدن للمشاركة في "مؤتمر ميونيخ" للأمن الدولي.



وينظر المؤتمر هذا العام من بين قضايا متعددة في التطورات المرتبطة بهجمات الحوثيين على الشحن البحري وتداعياتها على السلم والامن الدوليين.



وكان العليمي قد وصل الى عدن يوم الأحد الماضي يرافقه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك والذي دشن نشاط حكومته عقب أداء اليمنين الدستورية في قصر "المعاشيق".



وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" فإنه من المقرر أن يكون العليمي متحدثا رئيسيا الى المؤتمر العالمي في فعالية نقاشية حول اليمن والوضع في البحر الاحمر، وخليج عدن، والدور المطلوب من المجتمع الدولي لدعم الحكومة اليمنية.



وخلال ترأسه اجتماع للحكومة يوم الاثنين الفائت حث العليمي المسؤولين على "العمل من المقار الرسمية وعدم سفر المسؤول الأول في المؤسسة إلا في حالات الضرورة القصوى، واعتماد الريال اليمني في جميع التعاملات الداخلية".