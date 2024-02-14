الحكومة تجدد حرص وزارة الداخلية على توفير الحماية اللازمة لعمل المنظمات الإنسانية

المنامة - ياسر ابراهيم - جدّد وزير الداخلية اليمني اللواء الركن ابراهيم حيدان، الأربعاء، حرص وزارته على تسهيل عمل المنظمات الإنسانية وتوفير الحماية اللازمة لها.

جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، نائب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن دييجو زوريا، ومستشار الممثل المقيم لشؤون الأمن والسلامة باقي سينو كوفي وفقا لوكالة سبأ.

وحسب الوكالة، فقد ناقش اللقاء بحضور وكيل الوزارة لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الركن قائد عاطف، الجهود التي تبذلها الوزارة لتحسين الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.

وأكد اللواء حيدان، على أهمية ممارسة المنظمات الانسانية دورها الإنساني بحيادية، وعدم التغافل على انتهاكات المليشيات الحوثية للمواطنين في مناطق سيطرتها، وتماديها في تعريض الممرات المائية لخطر الاستهداف والذي فاقم من معاناة المواطنين، وتسبب في ارتفاع اسعار البضائع التي يتم توريدها عبر الموانئ اليمنية.

وثمن وزير الداخلية، الخدمات الانسانية التي تقدمها منظمات الأمم المتحدة.. مؤكداً استعداد الوزارة تأمين عمل طواقم المنظمات الدولية في المحافظات المحررة.

من جهته، أعرب نائب منسق الشؤون الإنسانية، عن سعادته للتعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الداخلية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.