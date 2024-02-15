عدن - ياسمين التهامي - حادثة غريبة لا يصدقها العقل .. وجبة شهيرة تنقذ رجل من موت محقق؟

الخميس 15 فبراير 2024 الساعة 11:24

أقدم رجل على محاولة الانتحار بشنق نفسه باستخدام الهيكل الحديدي لأحد الجسور في مدينة كولكاتا، عاصمة ولاية البنغال الغربية – الهند.

وبحسب وكالات، قامت الشرطة بإنقاذ الرجل بعد أن وعدوه بإحضار المشروبات الباردة والبرياني، مشيرةً إلى أن الرجل الثلاثيني كان يقوم بانتقاد الأوضاع في البلاد، وأوضحت عائلته بأنه يخضع للعلاج لأنه لم يكن مستقراً عقلياً.