عدن - ياسمين التهامي - شاهد .. صاعقة رعدية تنهي حياة لاعب كرة قدم داخل الملعب ( فيديو صادم)

الخميس 15 فبراير 2024 الساعة 11:22

أفادت وسائل إعلام أندونيسية، بوفاة لاعب كرة قدم خلال مباراة ودية، على أرض الملعب بسبب صاعقة رعدية.

وقتلت الصاعقة اللاعب سبتيان، البالغ من العمر 30 عاما، أثناء مباراة فريقه “سوبانغ ” مع “إف إل أو” وكانت تجري على ملعب سيليوانغي باندونغ.وهرع اللاعبون باتجاه زميلهم في محاولة لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.