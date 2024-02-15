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شاهد .. صاعقة رعدية تنهي حياة لاعب كرة قدم داخل الملعب ( فيديو صادم)

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد .. صاعقة رعدية تنهي حياة لاعب كرة قدم داخل الملعب ( فيديو صادم)

الخميس 15 فبراير 2024 الساعة 11:22

أفادت وسائل إعلام أندونيسية، بوفاة لاعب كرة قدم خلال مباراة ودية، على أرض الملعب بسبب صاعقة رعدية.

 

وقتلت الصاعقة اللاعب سبتيان، البالغ من العمر 30 عاما، أثناء مباراة فريقه “سوبانغ ” مع “إف إل أو” وكانت تجري على ملعب سيليوانغي باندونغ.وهرع اللاعبون باتجاه زميلهم في محاولة لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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