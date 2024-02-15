الجيش الأمريكي يعلن استهداف صواريخ ومُسيّرات وقارب مفخخ للحوثيين في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الخميس، أنها استهدفت صواريخ كروز ومُسيّرات وقارب مفخخ، بمناطق سيطرة الحوثيين باليمن، الثلاثاء، كانت مُعدة لاستهداف السفن في البحر الأحمر.



وقالت في بيان نشرته على منصة إكس "في 14 فبراير بين الساعة الواحدة ظهرًا والساعة 7:30 مساءً (بتوقيت صنعاء)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) بنجاح أربع ضربات دفاع عن النفس ضد سبعة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن (ASCM)، وثلاث طائرات بدون طيار (UAV)، وقارب مُسيّر مفخخ (USV) في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".



وبحسب "سنتكوم" فإن الأسلحة المستهدفة، كانت مُعدة لاستهداف السفن في البحر الأحمر.



وأضاف البيان "حددت القيادة المركزية الأمريكية هذه الصواريخ المتنقلة والطائرات بدون طيار والمركبات البحرية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".



وزعم البيان أن هذه الإجراءات "ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".



وتشن جماعة الحوثي المدعومة من إيران، منذ نوفمبر الماضي، هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأثرت تلك الهجمات سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.



ومنذ 12 يناير الماضي، يشن تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة غارات في اليمن، تقول إنها تستهدف مواقع عسكرية للحوثيين رداً على مهاجمة الجماعة المدعومة من إيران للسفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

