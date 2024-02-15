شكرا لقرائتكم خبر عن حيلة جديدة تجعلك تتجاوز مخالفة نظام ساهر بدون تصوير..شاهد التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حيلة جديدة تجعلك تتجاوز مخالفة نظام ساهر بدون تصوير..شاهد التفاصيل

نظام ساهر هو نظام إلكتروني متقدم يستخدم لرصد مخالفات السرعة على الطرق في المملكة العربية السعودية ويهدف هذا النظام إلى تعزيز سلامة الطرق وتقليل حوادث السير الناجمة عن السرعة المفرطة. الفكرة الرئيسية وراء نظام ساهر هي استخدام كاميرات آلية متقدمة لتحديد السرعة الفعلية للمركبات وتحريز مخالفات السرعة.كيف تتجنب كاميرات ساهد الجديدة لرصد المخالفات 1445؟

نظام ساهر يعتبر جزءًا مهمًا من جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز سلامة الطرق وتحسين الانضباط المروري. يعمل النظام بشكل آلي وفعّال لرصد مخالفات السرعة وتطبيق القوانين المرورية. إليك تفاصيل إضافية حول كيفية عمل نظام ساهر:

تقنية الكاميرات:يعتمد نظام ساهر على شبكة من الكاميرات الرقمية الموزعة على مختلف الطرق.

تلتقط هذه الكاميرات صورًا أو فيديوهات للمركبات التي ترتكب مخالفات السرعة.

تحليل البيانات:

يتم تحليل الصور أو الفيديوهات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرف على الصور لتحديد سرعة المركبات.التعرف على اللوحة:

يتم استخدام تقنيات التعرف على لوحات السيارات لتحديد رقم لوحة المركبة المخالفة.

نظام المعالجة الآلية: