شكرا لبحثكم عن خبر صورة.. يمني يذبح طفلة عمرها 8 سنوات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ألقت قوات درع الوطن القبض على قاتل طفلة بطريقة وحشية في منطقة خور عميره بمحافظة لحج. وعقب تلقيها بلاغا بالحادث قامت قوات درع الوطن بالقبض على المتهم بذبح ابنة شقيقته ذات الـ 8 اعوام، ويدعى( ع. س.م) حيث سيتم تسليمه للجهات المختصة لمحاكمته.

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