شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن دراسة صدمت الجميع.. علاقة زيت الزيتون بالموت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت دراسة جديدة من جامعة هارفارد عن فائدة صحية مذهلة لزيت الزيتون، حيث يبدو أن استهلاكه بانتظام يمكن أن يقلل خطر الوفاة بسبب الخرف بنسبة ملحوظة تصل إلى 28%.

هذا الاكتشاف يضيف إلى قائمة طويلة من الفوائد الصحية المعروفة لزيت الزيتون، الذي يُعتبر جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي الصحي ويُشار إليه كغذاء فائق.

وفقًا للباحثين في هارفارد، يعد استبدال الدهون مثل المارجرين والمايونيز التجاري بزيت الزيتون خيارًا صحيًا يمكن أن يسهم في تقليل خطر الوفاة بسبب أمراض الخرف.

الدراسة التي شملت تحليل استبيانات النظام الغذائي وسجلات الوفاة لأكثر من 90 ألف مواطن أمريكي على مدار ثلاثين عامًا، وجدت أن الأشخاص الذين يستهلكون أكثر من نصف ملعقة طعام من زيت الزيتون يوميًا يتمتعون بخطر أقل بكثير للوفاة بسبب الخرف مقارنة بأولئك الذين لا يستهلكونه أو يفعلون ذلك نادرًا.

وأشارت الدراسة أيضًا إلى أن استبدال ملعقة شاي من الدهون مثل السمن أو المايونيز بزيت الزيتون يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الوفاة بسبب الخرف بنسبة تتراوح بين 8% و14%.

هذه النتائج تسلط الضوء على أهمية اتباع نظام غذائي صحي وتحديداً دور زيت الزيتون كعنصر أساسي في هذا النظام.

يأتي زيت الزيتون ليؤكد مرة أخرى على فوائده العديدة للصحة، ويُظهر كيف يمكن لتغييرات بسيطة في عاداتنا الغذائية أن تسهم في تحسين الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة مثل الخرف..